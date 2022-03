Tekin, sağlık çalışanlarını unutmadı

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İlçede görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek günlerini kutladı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, eşi Aysel Tekin, Belediye Meclis üyeleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Alaplı Devlet Hastanesi, Sağlık Ocakları ve Alaplı İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek doktor ve sağlık çalışanlarının günlerini kutladı. İlk olarak Alaplı Devlet Hastanesi Başhekimi Rabia Başar Açıkgöz’ü ziyaret eden Başkan Tekin,14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak, “Hayatımızın her noktasında, doğumdan ölüme kadar her noktada hizmet veren tüm sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Son 2 yıldır ülke olarak büyük sıkıntılar yaşadık. İnşallah bir an önce pandemiden de kurtulacağız. Göstermiş oldukları duyarlılık için tüm doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Her zaman onların yanındayız” diye konuştu.

Tekin ve beraberindekiler daha sonra hastaneyi dolaşarak sağlık çalışanlarını günlerini kutlayarak hastalarla sohbet etti. Gül takdim etti. Alaplı İlçe Sağlık Müdürü Şakir Bahadır ve Sağlık Ocaklarındaki görev yapan doktorları da ziyaret eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.