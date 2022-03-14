Zonguldak-İstanbul yolundaki çalışmalarda sona gelindi

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Heyelan nedeniyle yaklaşık bir aydır trafiğe kapanan Zonguldakİstanbul yolunda temizleme çalışmalarından sona gelindi.

Zonguldakİstanbul yolunda geçtiğimiz aylarda sağanak yağış ve fırtına nedeniyle heyelan meydana gelmişti. Heyelan sırasında dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kapattı. Yolun kapanmasının ardından yol trafiğe kapatılarak tek şeride düşürüldü. Yaklaşık bir aydır karayolları ekipleri tarafından devam eden yol temizleme çalışmalarında sona gelindi. Yolda bulunan kaya parçaları kamyonları yüklenerek yolun trafiğe açılması için hummalı bir çalışma sergilendi.

Önümüzdeki günlerde kayaların tamamen kaldırılmasının ardından yolun yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

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