Kargı, "Hekimlik tıbba adanmış bir yaşam biçimidir"

Zonguldak Tabipler Odası Başkanı Eksal Kargı, “Hekimlik yalnızca bir meslek değildir. Hekimlik tıbba adanmış bir yaşam biçimidir”dedi.

Zonguldak Tabipler Odası; 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi ana binada basın açıklaması yaptı. Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesindeki basın açıklamasına, Zonguldak Tabipler Odası Başkanı Eksal Kargı ve doktorlar katıldı. Zonguldak Tabipler Odası Başkanı Eksal Kargı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Hekimlik yalnızca bir meslek değildir. Hekimlik tıbba adanmış bir yaşam biçimidir. Bilgimizle, emeğimize, uzun yıllar süren eğitim ve mesleki deneyimlerimize dayanan birikimimizle insanlara hizmet için çalışıyor ve genç hekimleri yetiştiriyoruz. Pandemi döneminde ön safhalarda mesleğimizi yapmayı sürdürdük ve sürdüreceğiz. Bizler kadim ve kutsal hekimlik mesleğinin mensupları olmaktan gurur duyuyoruz. Hekimliğin doğduğu bu topraklarda yıllardır sistematik bir şekilde sürdürülen mesleğimizin değersizleştirilme çabaları artarak devam etmektedir. Bunun etkisiyle hergün özel yada fiziksel saldırılara maruz kalıyor, malpraktis davaları ile mesleğimizi uygulamaktan korkar hale get iriliyoruz. Tüm bu koşullar altında mesleğimizi en iyi şekilde yapmaya çalışırken haketmediğimiz eleştirilere maruz bırakılmamız bizleri derinden yaralamakta ve üzmektedir. Tek istediğimiz insanımıza daha güvenli bir ortamda daha kaliteli bir hizmet sunmak, hakettiğimiz değeri görürken elbetteki emeğimizin karşılığını almaktır."

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