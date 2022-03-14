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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

İHA

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Kılçak köyü sınırları içerisinde bir otobüste yolcu olarak bulunan bir kişinin üzerinde metamfetamin ve bonzai ele geçirildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13 Mart 2022 günü Alaplı ilçesi Kılçak Köyü mülki sınırları içerisinde durdurulan otobüste, yolcu olarak bulunan 1 şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan arama neticesinde; 33 gr metamfetamin, 36 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildiği bildirildi.
Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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