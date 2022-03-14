Pi günü kutlandı

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Matematikçilerin bayramı olan ‘’14 Mart Dünya Pİ’’günü kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu Matematik öğretmeni Emel Çorak, Dünya Pİ gününü öğrencilerle birlikte kutladı. Her yıl 14 Mart’ta geleneksel hale gelen Pi günü öğrencilerin katılımıyla çeşitli etkinlik kutlandı.

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