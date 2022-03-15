Motosiklet kazaları yüzde 100’e yakın arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet kazaları yüzde 100’e yakın arttı

İHA

Motosiklet kazaları yüzde 100’e yakın arttı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2020 yılında 219 kaza yaşanırken 2021 yılında bu rakam 308’e yükseldi. 2020 yılına oranla ilçedeki motosiklet kazalarında yüzde 100’e yakın bir artış gerçekleştiği belirtildi.
Kdz. Ereğli İlçe emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede motosiklet kazalarının yüzde 100’e yakın oranda artış yaşanması nedeniyle motosiklet sürücülerine yönelik olarak bilgilendirme semineri düzenlendi. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil Büro Amiri Komiser Recep Öztürk, seminere katılan motosiklet sürücülerine trafikte sıklıkla yapılan ve kazalara yol açan hataları anlattı. Öztürk, Kdz. Ereğli ilçesinde toplam 60 bin aracın ve 4 binde motosikletin trafiğe kayıtlı olduğunu belirtirken, motosikletli kurya sayısının da artış gösterdiğini söyledi. Motosiklet kazalarında ağırlıklı olarak direksiyon hakimiyetini kaybetme ve düşme neticesinde meydana geldiğini anlatan Öztürk, 2021 yılında motosiklet kazalarının toplam trafik kazalarına oranı yüzde 82 olduğunu ifade etti. Trafik denetimlerinin bir önceki yıla göre iki kat artırıldığını belirten Öztürk, bu denetimler sırasında motosiklet sürücülerine bilgilendirmeler yapıldığını vurguladı. Motosiklet sürücülerine yönelik bu tür bilgilendirmeleri sıklıkla yaparak kazaları en az seviyeye indirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Öztürk, ekiplerin zaman zaman iş yerlerine giderek kuryeleri bilgilendirdiğini anlattı. Kdz. Ereğli ilçesinde 2020 yılında toplamda 219 trafik kazası meydana geldiğini, 2021 yılında bu rakamın 308’e yükseldiğini ifade eden Öztürk, 2021 yılında 2020 yılına oranla motosiklet kazalarındaki artışın yüzde 100’e yakın olduğunu söyledi. Öztürk, kazalarda en fazla yaralanmanın kafa travması olarak gerçekleştiğini anlatırken, motosiklet sürücülerinin kasksız trafiğe çıkmamasını istedi.
Tatoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminere İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Ali Akca, trafik polisleri, motosiklet sürücüleri ile bisikletçiler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaycuma'da üçüncü ‘Kitap Fuarı' düzenlendi
YEREL HABERLER Çaycuma'da üçüncü ‘Kitap Fuarı' düzenlendi
Pi günü kutlandı
YEREL HABERLER Pi günü kutlandı
Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
ÜNİLİG’de madalyalar gelmeye devam ediyor
YEREL HABERLER ÜNİLİG’de madalyalar gelmeye devam ediyor
Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle tezgahlar boş kaldı
YEREL HABERLER Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle tezgahlar boş ...
Kargı, "Hekimlik tıbba adanmış bir yaşam biçimidir"
YEREL HABERLER Kargı, "Hekimlik tıbba adanmış bir yaşam biçimidir"
Turan: "Ukrayna'da 2 buçuk milyon olan mülteci sayısının 10 milyona oluşacağı öngörülüyor"
YEREL HABERLER Turan: "Ukrayna'da 2 buçuk milyon olan mülteci ...
Zonguldak-İstanbul yolundaki çalışmalarda sona gelindi
YEREL HABERLER Zonguldak-İstanbul yolundaki çalışmalarda sona ...
Tekin, sağlık çalışanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Tekin, sağlık çalışanlarını unutmadı
50 yılı geride bıraktı, madencilerin sağlığı ona emanet
YEREL HABERLER 50 yılı geride bıraktı, madencilerin sağlığı ona ...
Zonguldak'ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
Beş dakikaya inen Zonguldak-Kilimli yolu stratejik önem taşıyor Yıllık toplam 155,2 milyon TL tasarruf elde edilecek Bu yol karbon salınımını 4 bin 225 ton azaltacak
YEREL HABERLER Beş dakikaya inen Zonguldak-Kilimli yolu stratejik ...
İl Müdürü Güner 14 Mart Tıp Bayramını kutladı
YEREL HABERLER İl Müdürü Güner 14 Mart Tıp Bayramını kutladı
Zonguldak'ta Tıp Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta Tıp Bayramı kutlandı
DESO’nun yeni başkanı Keklikoğlu oldu
YEREL HABERLER DESO’nun yeni başkanı Keklikoğlu oldu
Vali Tutulmaz 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
GMİS Yönetim Kurulu, "14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz"
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu, "14 Mart Tıp Bayramı'nı ...
Yanan ev kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Yanan ev kullanılmaz hale geldi
Güneşli havada kartpostallık kar manzaraları
YEREL HABERLER Güneşli havada kartpostallık kar manzaraları
GMİS Merkez Servisleri Şubesi taban eğitim semineri yapıldı Başkan Yeşil’den birlik ve beraberlik mesajı
YEREL HABERLER GMİS Merkez Servisleri Şubesi taban eğitim semineri ...
4 kişilik ailenin yaşadığı ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER 4 kişilik ailenin yaşadığı ev alevlere teslim oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.