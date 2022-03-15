Zonguldaklı İrem, İşitme Engelliler Masa Tenisi Şampiyonasında ikinci oldu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Masa Tenisi Şampiyonası’nda Türkiye 2.'si olan İrem Acar oldu.

56 Mart 2022 Ankara Taha Akgül Spor Salonunda yapılan İşitme Engelliler Masa Tenisi Şampiyonasında ‘Masa Tenisi’ branşında çeşitli illerden sporcu katılım sağladı. Çaycuma Gençlerbirliği Spor Kulübü öğrencisi İrem Acar Türkiye 2.’si olarak ödülle geri döndü. Çaycuma Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Gökhan Akırşan, milli takıma seçilen sporcusu için gurur duyduğunu söyleyerek, "Bizleri gururlandıran sporcumuz İrem Acar, değerli antrenörleri Hilal Yamak, Burçin Aygün hocalarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Milli takımda ülkemizi ve bizleri temsil edecek olan kızımıza başarılar diliyoruz. Ayrıca Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz,"İşitme Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası"nda Türkiye 2.'si olan İrem Acar ile Türkiye 3.'sü Sefa Acar'ı makamında kabul etmişti. Başarılarımızın devamının geleceğini umut ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.