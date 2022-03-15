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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

130 esnafın tahliye edildiği işhanının yıkımına başlandı

İHA

130 esnafın tahliye edildiği işhanının yıkımına başlandı

Zonguldak'ta 130 esnafın bulunduğu Merkez Çarşısı için deperme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Tamamen tahliye edilen binanın yıkım işlemleri ise başladı. Çevre güvenli alınarak yıkım çalışmaları süren bina havadan görüntülendi.
Kent merkezinde girişinde balık hali üst katlarında çeşitli sektörlerden esnafların yer aldığı Merkez Çarşısı'nın depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılması kararlaştırıldı. Geçtiğimiz hafta sonu elektriği ve suyu kesilen bina için esnaflara 90 günlük süre verildi. Esnafların tahliyelerinin ardından bina kullanıma kapatıldı. Tamamen tahliye edilen binanın yıkımı için çalışmalar başladı. Çevre güvenliği alınan binanın etrafı kapatıldı.
Dron ile havadan görüntülenen binanın Fevkani Köprüsü ile merdiven bağlantıları yıkılarak giriş çıkışları kapatıldı. kısa sürede yıkım işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.

"Sezon kapanmadan çıkarılmamız kötü oldu"
Balık sezonunun devam ettiği sırada binadan çıkarılmalarının mağduriyet yaşattığını anlatan balık hali esnafı Kemal Özçep, sokakta geçici olarak balık satmaya çalıştıklarını ifade etti. İş hanındaki çoğu esnafın başka işyerlerine taşındığını hatırlatan Özçep, şöyle dedi:
"Yeniden yapılması iyi tabi ki. Biz burada balıkçı esnafıyız. Bizim için biraz daha kötü oldu. Sezon kapanmadan binadan çıkarılmamız kötü oldu. Belediye başkanımız yıkılmadan önce bize en azından geçici olarak yer gösterseydi daha memnun kalırdık. Birkaç günden beri dışarıda balık satıyoruz. Soğuk, su yol elektrik yok. Bu konuda gerçekten mağduruz. Öbür esnaflardan gitmek isteyenler gitti. Binanın yeniden yapılması güzel. Burada 130'a yakın esnaf vardı. Hepsi kendi mal sahibi. Tahliye edildiler. Dükkan tutanlar oldu. Biz onlar gibi değiliz. Ben mesela herhangi bir esnafın yanına balıkçı dükkanı açamam. Ama adam tuhafiye açabilir. Eşya satar. Bizim olayımız böyle değil. Bizim toplu bir yerde durmamız şart. Geçici de olsa olabilirdi. Eylül ayına kadar yaz balıkçılığı var. Onu temin edebileceğimiz bir yer olsaydı daha iyi olurdu. Çalışmalar devam ediyor. Yıkım ekipleri gelmişler burada çalışıyorlar. Büyüklerimiz daha iyi bilir ama güzel olur diye tahmin ediyorum. Sistemli bir şekilde hareket ederlerse. Şehrimizin içinde güzel olur. Artık bir iki seneyi mi bulur onu büyüklerimiz bilir."
İş hanının yıkım çalışmalarının ardından yerine ise 10 katlı iş merkezinin yapılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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