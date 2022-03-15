Zonguldak'ta 98 kişi istihdam edilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta 98 kişi istihdam edilecek

İHA

Zonguldak'ta 98 kişi istihdam edilecek

Zonguldak Valiliği, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere açılan 10 bir kişilik ilan kapsamında Zonguldak'ta 98 kişinin işe alınacağını açıkladı.
Zonguldak'a temizlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı hastane, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, şoför, marangoz, elektrikçi, inşaat boyacısı, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı olmak üzere 98 kişilik ilan açıldığı ifade edildi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 10.000 kişilik sürekli işçi alımı başvuruları 15 Mart21 Mart tarihleri arasında ALO170, eDevlet, İş Kur internet sitesi üzerinden alınacaktır. Bu kapsamda İlimize, Temizlik Görevlisi45, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)20, Klinik Destek Elemanı Hastane11, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı2, Şoför (Yolcu Taşıma)2, Marangoz1, Elektrikçi (Genel)6, İnşaat Boyacısı Boyacı2, Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı5, Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı4 olmak üzere toplam 98 kişilik ilan açılmıştır. İlanlarda kpss şartı olmayıp yaş aralığı 1840 olarak belirlenmiştir. Başvurular sonrasında oluşacak kura listelerine göre 06.04.2022 tarihinde Sağlık Bakanlığında yapılacak noter kurası ile asil ve yedek işe girmeye hak kazananlar belirlenecek olup kura sonrası mülakat yapılmaksızın atamalar gerçekleştirilecektir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Durdurulan otobüsteki yolcudan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Durdurulan otobüsteki yolcudan uyuşturucu çıktı
Zonguldak’ta 2022 yılı Şubat ayında 396 konut satıldı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta 2022 yılı Şubat ayında 396 konut satıldı
ZBEÜ'de Dünya Matematik Günü kapsamında Pi Günü etkinleri yapıldı
YEREL HABERLER ZBEÜ'de Dünya Matematik Günü kapsamında Pi Günü ...
130 esnafın tahliye edildiği işhanının yıkımına başlandı
YEREL HABERLER 130 esnafın tahliye edildiği işhanının yıkımına ...
Zonguldaklı İrem, İşitme Engelliler Masa Tenisi Şampiyonasında ikinci oldu
YEREL HABERLER Zonguldaklı İrem, İşitme Engelliler Masa Tenisi ...
İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy anıldı
YEREL HABERLER İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümünde Mehmet Akif ...
Kar Zonguldak’ta yeniden etkili oldu
YEREL HABERLER Kar Zonguldak’ta yeniden etkili oldu
Motosiklet kazaları yüzde 100’e yakın arttı
YEREL HABERLER Motosiklet kazaları yüzde 100’e yakın arttı
Çaycuma'da üçüncü ‘Kitap Fuarı' düzenlendi
YEREL HABERLER Çaycuma'da üçüncü ‘Kitap Fuarı' düzenlendi
Pi günü kutlandı
YEREL HABERLER Pi günü kutlandı
Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
ÜNİLİG’de madalyalar gelmeye devam ediyor
YEREL HABERLER ÜNİLİG’de madalyalar gelmeye devam ediyor
Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle tezgahlar boş kaldı
YEREL HABERLER Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle tezgahlar boş ...
Kargı, "Hekimlik tıbba adanmış bir yaşam biçimidir"
YEREL HABERLER Kargı, "Hekimlik tıbba adanmış bir yaşam biçimidir"
Turan: "Ukrayna'da 2 buçuk milyon olan mülteci sayısının 10 milyona oluşacağı öngörülüyor"
YEREL HABERLER Turan: "Ukrayna'da 2 buçuk milyon olan mülteci ...
Zonguldak-İstanbul yolundaki çalışmalarda sona gelindi
YEREL HABERLER Zonguldak-İstanbul yolundaki çalışmalarda sona ...
Tekin, sağlık çalışanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Tekin, sağlık çalışanlarını unutmadı
50 yılı geride bıraktı, madencilerin sağlığı ona emanet
YEREL HABERLER 50 yılı geride bıraktı, madencilerin sağlığı ona ...
Zonguldak'ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
Beş dakikaya inen Zonguldak-Kilimli yolu stratejik önem taşıyor Yıllık toplam 155,2 milyon TL tasarruf elde edilecek Bu yol karbon salınımını 4 bin 225 ton azaltacak
YEREL HABERLER Beş dakikaya inen Zonguldak-Kilimli yolu stratejik ...
İl Müdürü Güner 14 Mart Tıp Bayramını kutladı
YEREL HABERLER İl Müdürü Güner 14 Mart Tıp Bayramını kutladı
Zonguldak'ta Tıp Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta Tıp Bayramı kutlandı
DESO’nun yeni başkanı Keklikoğlu oldu
YEREL HABERLER DESO’nun yeni başkanı Keklikoğlu oldu
Vali Tutulmaz 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.