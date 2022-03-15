Zonguldak'ta 98 kişi istihdam edilecek

Zonguldak Valiliği, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere açılan 10 bir kişilik ilan kapsamında Zonguldak'ta 98 kişinin işe alınacağını açıkladı.

Zonguldak'a temizlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı hastane, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, şoför, marangoz, elektrikçi, inşaat boyacısı, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı olmak üzere 98 kişilik ilan açıldığı ifade edildi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 10.000 kişilik sürekli işçi alımı başvuruları 15 Mart21 Mart tarihleri arasında ALO170, eDevlet, İş Kur internet sitesi üzerinden alınacaktır. Bu kapsamda İlimize, Temizlik Görevlisi45, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)20, Klinik Destek Elemanı Hastane11, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı2, Şoför (Yolcu Taşıma)2, Marangoz1, Elektrikçi (Genel)6, İnşaat Boyacısı Boyacı2, Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı5, Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı4 olmak üzere toplam 98 kişilik ilan açılmıştır. İlanlarda kpss şartı olmayıp yaş aralığı 1840 olarak belirlenmiştir. Başvurular sonrasında oluşacak kura listelerine göre 06.04.2022 tarihinde Sağlık Bakanlığında yapılacak noter kurası ile asil ve yedek işe girmeye hak kazananlar belirlenecek olup kura sonrası mülakat yapılmaksızın atamalar gerçekleştirilecektir."

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