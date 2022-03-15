Durdurulan otobüsteki yolcudan uyuşturucu çıktı

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Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin durdurduğu otobüsteki yolcunun üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Devrek ilçesi Gürbüzler köyü mülki sınırları içerisinde durdurulan otobüste, yolcu olarak bulunan bir kişinin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda, 512 gram kubar esrar, 12 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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