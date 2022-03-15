Çaycuma'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İstiklal Marşı’nın Kabulünün 101’inci Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü münasebetiyle Çaycuma Kültür Merkezi’nde program düzenlendi.

OktayOlcay Yurtbay Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programa; Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkan vekili Bahri Malakçı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıvanç Yıldırım, İlçe Askerlik Şubesi ve Garnizon Komutanı Asteğmen Kemal Mert Bilgiç, protokol üyeleri, siyasi partililer, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı OktayOlcay Yurtbay Anadolu Lisesi Okul Müdürü Oktay Aksoy yaptı.

“İstiklal Marşı, Kurtuluş Savaşı’nın en elemli ve en buhranlı günlerinde yazılmıştır “ diyen Müdür Aksoy; “ Vatan ve minnet sevgisinin bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel ifadesidir İstiklal Marşı. Bu destanı bize armağan eden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ise ideal bir öğretmen, branşına hakim bir veteriner, cesur bir gazeteci, kurtuluş savaşında iyi bir asker, Türk gencine ufuk çizen bir politikacıdır. İstiklal Marşı, Kurtuluş Savaşı’nın en elemli ve en buhranlı günlerinde yazılmıştır. İzmir gitmiş, Bursa düşmüş, Afyon kaybedilmiştir. Düşman ordular 1. inön Zaferi ile durdurulmuşsa da Türk yurdunun her yanında işgaller süregelmektedir ve Türk milleti tarihinin en karanlık günlerini yaşamaktadır. Mehmet Akif Ersoy, o zamana ait duygularını sonradan şöyle ifade etmiştir; ‘O günler ne samimi, ne heyecanlı günlerdi. Fakat bir gün bile ümidimizi kaybetmedik, asla yeise düşmedik. Zaten başka türlü çalışabilir miydik? Ne topumuz vardi, ne tüfeğimiz..Fakat imanımız büyüktü: O şiir, milletin o günkü heyecanının bir kıymetli hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri yaşamak lazım. Nitekim İstiklal Marşı "Korkma" diyerek başlar. Mehmet Akif Ersoy ise İstiklal Marşı için ‘O şiir artık benim değildir, o milletin malıdır’ diyerek Türk Milletine hediye etmiş ve ünlü eseri Safahat’a almamıştır. "Allah bir daha bu millete istiklal Marşı yazdırmasın" diyecek kadar da vatanperverdir. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

OktayOlcay Yurtbay Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından oratoryo ve müzik dinletisi sunuldu. Programın sonunda yarışmalar da dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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