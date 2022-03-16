Tarım aracıyla trafiğe çıkmanın sakıncalarını anlattılar

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Zonguldak'ta jandarma trafik timlerince, arıcılık kursuna katılan vatandaşlara trafik kuralları ve patpat tabir edilen tarım aletleriyle trafiğe çıkmanın sakıncaları anlatıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince, Eğerci İlköğretim Okulunda Halk Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen arıcılık kursuna katılan vatandaşlara, trafik kuralları konusunda ve patpat tarım aletlerinin trafiğe çıkmasının sakıncalarına yönelik olarak bilgilendirme semineri verildi. Jandarma Trafik Timleri tarafından sorumluluk sahasında, trafik kazalarının azaltılmasına yönelik olarak eğitim ve seminer faaliyetlerine devam edileceği kaydedildi.

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