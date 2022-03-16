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Toksal, “Fiziksel aktivite alışkanlığı koronavirüs sürecinin kolay atlatılmasını sağlayabilir”

İHA

Uzman fizyoterapist Arzucan Toksal, koronavirüs sürecinde fiziksel aktivitenin önemini anlattı.

Toksal, “Fiziksel aktivite alışkanlığı koronavirüs sürecinin kolay atlatılmasını sağlayabilir”

Uzman fizyoterapist Arzucan Toksal, koronavirüs sürecinde fiziksel aktivitenin önemini anlattı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uzman Fizyoterapist Arzucan Toksal, koronavirüs sürecinde fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti. Toksal, “Koronavirüs hastalığı (COVID19) şiddetli akut solunum sendromu Koronavirüsü 2’nin (SARSCoV2) neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Mevsimsel gripten daha bulaşıcı olmakla birlikte en az iki kat daha yüksek vaka ölüm hızına sahiptir. Hastalığın ilk tespitinden şu ana kadarki süre içerisinde tedavisi hakkında semptomatik müdahaleler dışında gelişme kaydedilmemiş olmasına rağmen bulaşma oranının düşürülmesi için en etkin yöntem olan korunma ve sosyal izolasyon devam etmektedir. Öte yandan, hastalığın ortaya çıkışı ve evde kalma uygulamalarının başlaması fiziksel hareketsizliğe bağlı görülen sağlık problemleri açısından tehdit oluşturmaktadır” diye ifade etti.

"Hareketsizlik, izolasyon fiziksel kapasitenin belirgin olarak azalmasına yol açıyor"
Covid19’un kalp damar sistemine direkt etkilerinin yanında hastalarda hareketsizlik, izolasyon gibi uygulamaların fiziksel aktivitenin ileri düzeyde kısıtlanması, bireylerin fiziksel kapasitelerinin belirgin olarak azalmasına yol açtığını ifade eden Toksal, şöyle dedi:
“Covdi19’un kalp damar sistemine direkt etkileri yanında hastalarda hareketsizlik, izolasyon ve karantina gibi uygulamalar sırasında fiziksel aktivitenin ileri düzeyde kısıtlanması, bireylerin fiziksel kapasitelerinin belirgin olarak azalmasına yol açtığı bilinmektedir. Kas zayıflıkları, azalmış fiziksel kapasite, kronik yorgunluk, obezite, artmış insülin direnci ve azalmış yaşam kalitesi, sedanter yaşam tarzının olumsuz sonuçları arasındadır. Fiziksel aktivitenin azalması ek olarak bağışıklık kaybı oluşturarak viral potansiyel riskini arttırmakta bu da kısır döngüye neden olmaktadır. Yine, pandemi sürecinde her yaştan bireyin, eğitim, iletişim vs. amaçlarla yüz yüze görüşmelere alternatif olarak kullanmaya başladığı çevrimiçi etkinlikler de aynı bireylerin uzun süre doğru olmayan postürlerde vakit geçirmesine ve buna bağlı gelişebilecek kasiskelet sistemi yaralanmalarına daha fazla maruz kalmasına neden olmaktadır. Yapılan düzenli fiziksel aktivite bazı hastalıkları önlemede veya semptomları geciktirmede etkili olduğu gibi fizyolojik, metabolik, psikolojik birçok problemin tedavisinde, kemik, kas ve eklem sağlığını düzenlemede, erken ölüm riskini azaltmada önemli rol oynar. Fiziksel aktivitelerin düzenli ve devamlı yapılması kan basıncını düşürür, obeziteyi engeller, koroner arter hastalıklarının ve kalp damar hastalıkların görülme ihtimalini azaltır. Düzenli yapılan fiziksel aktivitenin ölüme sebep olan faktörleri azaltmasının yanı sıra, özellikle ciddi bir COVID19 hastalığına yakalanma sonucu oluşabilecek istenmeyen durumlar açısından risk faktörü olarak kabul edilen faktörler üzerindeki faydaları, stresi azaltması, kısa ve uzun vadede mental sağlık üzerindeki iyileştirici etkileri göz önünde bulundurulduğunda mevcut sosyal durum için de oldukça yüksek önem taşımaktadır. Düzenli olarak yapılan fiziksel aktivitenin bu olumlu etkileri fiziksel aktivitenin tipi, süresi ve şiddeti gibi parametreler ile doğrudan ilişkilidir.”

“Sağlam bir zihin ve sağlıklı bir vücut için harekete geçin”
Toksal, fiziksel aktivitenin olumlu etkilerinin optimal düzeyde sağlanabilmesi, alanında uzman bir klinisyen tarafından bireyin özellikleri göz önünde bulundurularak planlanmasına bağlı olduğunu hatırlatarak açıklamalarını şöyle tamamladı:
“Fiziksel aktivitenin olumlu etkilerinin optimal düzeyde sağlanabilmesi, alanında uzman bir klinisyen tarafından bireyin özellikleri göz önünde bulundurularak planlanmasına bağlıdır. İnsan anatomisi ve fizyolojisiyle beraber Covid19 hastalığının insan vücudu üzerindeki etkilere hakim bir fizyoterapist, çeşitli ev içi ya da ev dışı aktiviteleri içeren bir egzersiz programı ile kişilerin düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı edinmesini ve hastalıkla ilgili süreçleri kolaylıkla atlatabilmesini sağlayabilir. Pandeminin getirmiş olduğu tüm olumsuzluklara rağmen, kişilerin kendi sağlıklarına daha fazla değer vermeye başladıkları Covid19 sürecinde toplum olarak fiziksel aktivite alışkanlığının edinilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, olumsuz algılanan bu süreci olumluya çevirmenin bir fırsatı olarak değerlendirilebilir. Sağlam bir zihin ve sağlıklı bir vücut için, harekete geçin.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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