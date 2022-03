Ukraynalı ailenin imdadına Zonguldaklı iş adamı yetişti Üç çocuğu ve torunuyla Ukrayna'dan kaçan aileye işadamı sahip çıktı

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde yat imalatı yapan Timur Arslan; kereste alışverişi için gittiği Ukrayna'daki kereste fabrikasında tanıştığı Narala Medinski ve ailesine Alaplı'daki evini açtı. Savaştan kaçan aile, misafirperverlik için teşekkür ederken, "Her şeyimiz orada kaldı. Savaş çok kötü" diye konuştu.

Ukrayna’da bir kereste fabrikasınının satış bölümünde çalışan üç çocuk annesi Narala Medınska (47), bir süre önce yat imalatı için fabrikalarına gelen Zonguldaklı iş adamı Timur Arslan ile tanıştı. 24 Şubat sabahı bomba sesiyle uyanan aile o günden bu güne kadar sığınakta kaldı. Medinska, savaş devam edince daha önce kereste alışverişinde sıklıkla görüştüğü iş adamı Timur Arslan ile görüştü. Timur Arslan sığınakta kalan aileye Alaplı’daki evini açtı.



"Rusya’nın ülkemizi işgal edeceğini hiç düşünmemiştik"

Narala Medınska yaşadıkları korku dolu günleri ve Türkiye geliş hikâyelerini anlattı. Medinski, “Rusya’nın ülkemizi işgal edeceğini hiç düşünmemiştik. Savaş başlayınca sığınakta kaldık. Annem ve 24 yaşındaki Kızım orada kaldı, daha önce Timur Arslan’la kereste almak için fabrikaya geliyordu, tanışmamız böyle oldu. Kendisi beni arayarak bizleri misafir edebileceğini söyledi bende 1 torunum ile 3 çocuğumla oradaki Büyükelçinin yardımıyla Romanya üzerinden Türkiye’ye geldik. Biz savaş istemiyoruz. Ukrayna çok güzel bir yer. Her şeyimiz orada kaldı. Savaş çok kötü” diye konuştu.



"Türk yemeklerini çok beğendik"

Misafirperverliklerinden dolayı Timur Arslan'a teşekkür eden Narala Medınska, Türkiye’ye hareketinden önce yaşadığı bölgenin yakınlarında çatışmalar olduğunu ve birkaç gün çocuklarıyla evinin bodrumunda kaldıklarını söyledi. Otobüse binerek bölgeden ayrıldıklarını anlatan Medinska, Romanya sınırına geldiklerinde Türk yetkililerin kendisiyle ve çocuklarıyla yakından ilgilendiğini anlattı. Medinski; İstanbul'a dönmesi için gerekenlerin yapıldığını oradan da Alaplı ilçesine geldiklerini anlattı.

Türkiye’nin Ukrayna vatandaşlarına ve Timur Arslan’ın kendilerine sahip çıkmasından duyduğu memnuniyeti aktaran Narala Medinska, "Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Ukrayna’da çalıştığım günlerinde Keresta fabrikasına gelen Timur Arslanı Ailece evimizde misafir ederdik, Timur’un bizlere burada bu şartlarda misafir edeceğini hiç düşünmedik. Ben ve çocuklarım Türk yemeklerinden özelikle Yaprak sarma ve mantı çok beğendik " diye konuştu.





"Böyle bir olaya kayıtsız kalamadık"

Ukrayna'daki ziyaretinde tanıştığı Narala Medinski ve ailesine savaş yaşanınca sahip çıktıklarını anlatan Timur Arslan, "Bir kereste atölyesinde orada çalışan Narala hanımla tanıştık. Misafirperverler. Biz oraya gidince misafir ettiler. Ukrayna'nın başına böyle bir savaş gelince kayıtsız kalamadık. Arkadaşlarımızı davet ettik. Romanya Varşova şehrinden konsolonsluğun numarasını verdim. Otobüse bindiler. İstanbul'a geldiler. Bende özel aracımla gidip aldım. Evimde ağırlıyorum. Kaymakam Vedat Yılmaz beyle görüştük. Sağ olsunlar bir ev ayarlandı. Artık orada kalacaklar. Ankara Ukrayna Büyükelçiliğini aradık. Zonguldak'ta Ukraynalı doçent doktor beyefendi beni aradı. Şu an herkes yardımcı oluyor. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

