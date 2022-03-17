Vali Tutulmaz, "Tarihin akışını değiştiren bir dönüm noktası"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Mustafa Tutulmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarihimizin en çok gurur veren, bir diriliş destanı ve varoluş mücadelesi olan Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü idrak ediyor, bu destanın ebediyete intikal etmiş tüm kahramanlarını minnet, gönül borcu ve rahmetle anıyoruz. Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları; asil bir milletin bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü korumak uğrunda, üstün savaşma yeteneği, azim, inanç ve çelikten iradesi ile emperyalist güçlere topyekûn direndiği ve yokluklara rağmen zorda kaldığında neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiği bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi yok edilmek istenilen bir milletin, canından çok sevdiği kutsal vatan toprağını korumak için canını hiç düşünmeden feda ettiği, fedakârlık ve eşi benzeri görülmemiş cesaretin sergilendiği, derin izler bırakan, milletimizin kaderini ve tarihin akışını değiştiren bir dönüm noktasıdır. Milli birlik, beraberlik ve bütünlüğümüzün sembolü olan bu destansı zaferin temelinde, büyük önder Atatürk’ün sevk ve idaresindeki kahraman ordumuzun asil milletimiz ile birlikte ortaya koyduğu büyük bir azim, inanç, kararlılık ve o destansı mücadeleye yön veren Çanakkale ruhu yatmaktadır. Vatanımızın bağımsızlık ve özgürlüğü uğrunda canını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin azmi, inancı, kararlılığı, cesareti ve manevi hatıralarını hiçbir zaman unutmayacak, milli birlik, beraberlik ve bütünlüğümüzün harcı olan Çanakkale Zaferini bizlere kazandıran, armağan eden o yüksek ruhu her zaman yaşatacak ve yüreğimizde taşıyacağız. Aziz milletimiz; uğrunda binlerce şehit verilerek bizlere emanet edilen güzel ülkemizi, milli birlik ve beraberlik ruhu ile kararlılıkla koruyacak ve sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş ve hayatta olan kahraman gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyor, her zaman yanlarında olacağımız aziz şehitlerimizin değerli yakınlarına ve gazilerimize aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu, uzun bir ömür diliyorum."

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