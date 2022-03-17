ZBEÜ'de engelsiz üniversite ve yükseköğretimde kalite konuşuldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kalite Topluluğu tarafından düzenlenen “Engelsiz Üniversite ve Yükseköğretimde Kalite” başlıklı webinarda yükseköğretim kalite çalışmaları çerçevesinde üniversitede öğrenim gören engelli öğrencilerine sağlanan hizmet ve olanaklar konuşuldu.

Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Hakan Kalyon “engellilik” kavramı hakkında ve üniversitede gerçekleştirilen engelsiz üniversite çalışmaları, hizmetler ve olanaklar hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Emre Bodrumlu, Diş Hekimliği Fakültesi’nin olanaklarını ve fakültede “Mekânda Erişilebilirlik” kategorisinde Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından verilen “Turuncu Bayrak Ödülü”ne giden süreçteki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Dr. Umur Bucak, Denizcilik Fakültesi’nin olanakları, “Mekânda Erişilebilirlik” ve “Turuncu Bayrak Ödülü” alma sürecinde istenilen standartları ve fakültede yapılan çalışmaları aktardı.

Prof. Dr. Muhammet Ören FenEdebiyat Fakültesi’nde mekânda erişilebilirliğin yanı sıra farklı engelli gruplarına erişilebilirlik sağlayan programlara verilen “Engelsiz Program Nişanı” hakkında bilgi verdi bu süreçteki tecrübelerini paylaştı. Öğr. Gör. Sibel Terzi, engelli öğrencilerle ilgili mevzuat ve öğrencilerin hakları ile ilgili önemli bilgiler verdi. Engelli öğrenci birim akademik temsilciliği ve uygulamaları ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin olanaklarını aktardı. Öğrenci Halime Ceren Tepeli engelli bireylerin deneyimlerini, engelli olmayan bireylerin engelli bireylere karşı saygılı olmasının önemini örnekler üzerinden anlattı ve engelli bireylere karşı farkındalığın artması için önerilerini paylaştı.

Kalite Topluluğu akademik danışmanı Doç. Dr. Kamil Demirhan ve topluluk başkanı Muhammed Tekin’in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlik karşılıklı fikir alış verişi ve katılımcılara teşekkür ile son buldu.

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