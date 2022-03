MEDEM’de Çocuk Buluşmaları ve Genç Buluşmaları devam ediyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDEM)’de her hafta “Çocuk Buluşmaları”, Gençlik Buluşmaları” ve “Genç Enderun Buluşmaları” çerçevesinde yürütülen faaliyetlerde bireyler arası muhabbet, diyalog, sosyalleşmenin artması hedefleniyor.

Her hafta pazartesi saat 17:0018:00’da ve Cuma saat 20:0021:00 arasında MEDEM’de “Medem Gençlik Buluşmaları” ile tiyatro, münazara, sohbet, satranç, yarışma ve film, belgesel izleme gibi aktiviteler Her hafta Cuma günü saat 17:0019:30 arasında “Çocuk Buluşmaları” ile çocuklara yönelik oyunlar, hikâye kitapları okumaları gibi aktiviteler yapılıyor. Perşembe günleri “Genç Enderun Buluşmaları” ile gençlerin ihtiyacı olan konu, kavram ve meseleler yine onların anlatımlarıyla sunuluyor.

MEDEM’de aynı anda hem zoom hem de yüz yüze yapılan programlar da devam ediyor. Her hafta Perşembe günleri saat 15.0016:00 arasında Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Dağlıoğlu tarafından “Yaratılışa Dair Sorular ve İlk İnsan” hakkında gençlerin soruları etrafında İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda ve zoom üzerinden söyleşi gerçekleştiriliyor. Onkoloji bölümü hemşiresi Yasemin Odabaş tarafından her hafta uzak bağlantı ile Manevi Bakım Eğitimi seminerleri gerçekleştiriyor.

Bununla birlikte her MEDEM’de geleneksel olarak her kandil ilâhî, şiir, dua ve ikrâmlar ile kandil programları yapılıyor. Zonguldaklı misafirlerin ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen Kandil Programlarına yoğun katılım sağlanıyor. MEDEM Müdürü Doç. Dr. Nuran Çetin 17 Mart 2022 günü saat 20:00’da MEDEM’de Berat Kandil programı yapılacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.