Üniversitede 'laboratuvar kavgası' yargıya taşındı (2)



REKTÖRLÜK AÇIKLAMA YAPTI

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü´nden yapılan yazılı açıklamada, davacıların açtıkları davanın İdare Mahkemesi tarafından reddedildiğini, Ankara Bölge İdare Mahkemesi´nin de ret kararını onadığını, temyiz yolunu kapattığını belirtti. Rektörlük tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Üniversite laboratuvarında bilimsel çalışma yapılması usulünü düzenleyen, üniversite ilgili mevzuatına, bilimsel araştırma ve yayın etik ilkelerine, akademik etik davranış ilkelerine ve laboratuvar kullanım talimatlarına aykırı davranış içinde bulunan, yeri değiştirilen ve davacının kullanımına açık olan laboratuvarda bir buçuk seneye yakın süredir hiçbir çalışma yapmayan davacıların, Rektörlük makamının bilgisi dışında kamuoyunu yanlış yönlendiren tavır içinde olmaları üzüntü vericidir. Açtıkları dava, İdare Mahkemesince reddedilmiş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi de İdare Mahkemesinin ret kararını onamış ve kesin karar vererek temyiz yolunu kapatmıştır. Ayrıca, vekili aracılığıyla beyanda bulunan davacıların, atılı hukuka aykırı fiilleri sebebiyle aldıkları disiplin cezalarının iptali talepleri bir kısım eksiklikler sebebiyle İdare Mahkemesince kabul edilmiştir; gerek mahkeme kararına ilişkin hukuki süreç, gerekse 2547 sayılı Kanunun disiplin ihlalleri ile ilgili idari süreci devam etmektedir." (DHA)Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Ali Sencer ARSLAN

2022-03-17 20:40:01



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