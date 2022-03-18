Zonguldak’ta 5 yılda yaşlılık oranı yüzde 3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK) 5 yıllık yaşlılık oranlarını açıkladı. Verilere göre 2016 yılında yüzde11,0 iken, 2021 yılında yüzde14,0'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK) 5 yıllık yaşlılık oranlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, Zonguldak’ta yaşlı nüfus 2016 yılında 65 bin 532 kişi iken son beş yılda yüzde 26,2 artarak 2021 yılında 82 bin 704 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2016 yılında yüzde 11,0 iken, 2021 yılında yüzde 14,0'e yükseldi. Karabük’te yaşlı nüfus 2016 yılında 29 bin 629 kişi iken son beş yılda yüzde 19,3 artarak 2021 yılında 35 bin 359 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2016 yılında yüzde 12,2 iken, 2021 yılında yüzde 14,2'ye yükselirken Bartın’da ise yaşlı nüfus 2016 yılında 25 bin 286 kişi iken son beş yılda yüzde 24,0 artarak 2021 yılında 31 bin 348 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2016 yılında yüzde 13,1 iken, 2021 yılında yüzde 15,5'e yükseldi.

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