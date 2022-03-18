Zonguldak'ta madenciler, şehitler için Kur'an-ı Kerim okuttu

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan maden işçileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yılında aziz şehitler için Kuranı Kerim okuttu, dualar etti.
TTK Üzülmez Müessesesi Kuyubaşı'nda gerçekleştirilen programda, Kuranı Kerim tilavetinden önce bir konuşma yapan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, “Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıldönümü. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.
Konuşmanın ardından Çanakkale Şahitleri, vatan şehitleri ve maden şehitleri için Kuranı Kerim okundu. Maden işçileri, şehitler için dualar etti. Kuranı Kerim tilavetinin ve duaların ardından madenciler ocağa indi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.