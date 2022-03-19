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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta 240 köy yolu kardan kapandı 

DHA

Zonguldak'ta 240 köy yolu kardan kapandı 


Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 240 köy yolu ulaşıma kapandı. İstanbul ve Ankara yönlerine gidecek TIR'ların geçişine izin verilmiyor.
Zonguldak´ta kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santime ulaştı, il genelinde 240 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçların kaymasıyla kazalar yaşandı. Bazı araçlar hasar gördü. Karlı kaplı yollarda da sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Bu sırada İstanbul ve Ankara yönlerine gidecek, kış lastiği ve zinciri olmayan araçlar ile TIR'ların geçişine izin verilmiyor. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-03-19 12:39:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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