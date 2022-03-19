Biriken karı temizlemek isterken çatıdan düşerek yaralandı 

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta, biriken karı temizlemek için iş yerinin çatısına çıkan Durmuş Oruç (47), düşerek ağır yaralandı.
Olay öğle saatlerinde, Asma Mahallesi'nde meydana geldi. Durmuş Oruç, 2 katlı iş yerinin çatısında biriken karları temizlemek için çatıya çıktı. Karla kaplı çatıda dengesini kaybeden Durmuş Oruç, aşağı düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Durmuş Oruç´a ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Oruç, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-03-19 18:16:02
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