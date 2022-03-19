Çarşıdan döndü, eşini evde ölü buldu

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çarşıdan eve gelen koca karısını ölü buldu.



Olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Han Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde evine gelen Rıza K., eşi Kezban K.'yi (65) asılı vaziyette buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kezban K.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcı incelemesinin ardından Kezban K.’nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırdı.

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