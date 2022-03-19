Biriken karı temizlemek isterken çatıdan düşerek öldü (2)

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YAŞAMINI YİTİRDİ

Zonguldak'ta, çatıdan düşerek ağır yaralanan Durmuş Oruç, tedaviye alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 1 çocuk babası Oruç'un cenazesinin yarın Zonguldak'a bağlı Alancık köyünde toprağa verileceği öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-03-19 21:33:48



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