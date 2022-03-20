GMİS MTA-İŞ Şubesi taban eğitim semineri yapıldı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) MTAİŞ Şubesi Taban Eğitim Semineri, 181920 Mart 2022 tarihlerinde Kızılcahamam’da yapıldı.

Seminere GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, MTAİŞ Şube Yönetimi ve işçiler katıldı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile yönetim kurulu, işçiler tarafından alkışlarla ve ‘İşte başkan, işte sendika’ sloganlarıyla karşılandı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından seminerin sunuş konuşmasını GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir yaptı. Taban eğitim seminerlerine MTA şubesiyle devam ettiklerini söyleyen Demir, “Genel başkanım, yönetim kurulu arkadaşlarım, MTA şubemizin değerli yöneticileri, delegeleri, temsilcileri. Genel Maden İşçileri Sendikası ve şahsım adına hepiniz hoş geldiniz, sefalar get irdiniz. Sizler için hazırlamış olduğumuz eğitim seminerine bugün MTA şubemizle devam ediyoruz. Hocamız size bilgiler verecek. Genel başkanımızın açılış konuşması olacak. Hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz” dedi.



"MTA bizim gözbebeğimizdir"

Seminerin açılış konuşmasını yapan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ise taban eğitim seminerlerinin 7’ncisini düzenledikleri söyledi. MTAİŞ Şubesi’nin Türkiye’ye açılan pencereleri olarak kendilerinde yerinin ayrı olduğunu ifade eden Genel Başkan Yeşil, “Sendikamızın çok değerli başkan ve yöneticileri, değerli hocam, değerli çalışma arkadaşlarımız. Türkiye’ye açılan kapımız gözbebeğimiz MTA şubemizin çok değerli çalışanları, temsilcileri, delegeleri. Hepinizi sendikamız ve şahsım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bunu her fırsatta söylüyoruz. Türkiye’ye açılan penceremiz göz bebeğimiz MTA şubemizin bizim için yeri ayrıdır. Madencilik adına bize çok şey katmıştır. Türkiye’de birçok bölgede sondaj yapma niteliğinde görev yapan sizler bizim Türkiye’ye açılan kapımızsınız” dedi.



"Güzel bir birliktelik sağladık"

Mücadele ederek sorunları birlikte aşacaklarını ifade eden Genel Başkan Yeşil, “Bizim işimiz yılmak değil, durmak değil, mücadeleye devam etmek ve önümüze gelen sorunları sizlerin desteğiyle aşmaktır. Bu anlamda ben özellikle bu dönem bizlere verdiğiniz destek ve güveniniz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel bir birliktelik sağladık. Taban delege eğitim seminerlerimizin 7’ncisi olan MTA bölgesinde eğitim seminerindeyiz. Amacımız birlik ve beraberliği artırmak, kaynaşmak. Önümüze gelen engellerde nasıl hareket edeceğimizi, nasıl kol kola vereceğimizi, nasıl birlik olacağımızı, bunları anlatmak, pekiştirmek. Derdimiz bu. Bu zamana kadar yaptığımız eğitim seminerlerinde gördüğümüz kadarıyla bunları başardık. İnşallah bu seminerde çok değerli ve etkili geçecek. Sizlerle de bazı şeyleri paylaşıp sorunları çözmek anlamında da beraber hareket edebilme özelliğimizi arttıracağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Genel Maden İşçileri Sendikası’nın tarihinin anlatıldığı kısa belgesel film gösterimi yapıldı. Ardından Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fikret Sazak “Sendikacılık Tarihi ve Temel Kavramlar” konulu sunum yaptı.

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