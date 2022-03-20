‘Çaycuma Gecesi’ tiyatro oyunu, izleyenlerden büyük beğeni aldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan ve en aktif kurumu olan Çaycuma Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan ‘Uygulamalı Tiyatro Kursu’ dün gece ‘Çaycuma Gecesi’ adıyla izleyicileri ile buluştu.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen Çaycuma’lı şiveler gecesi, içerisinde mizah, ritim, oyun içinde oyun olan komedi tiyatro oyununun yönetmenliğini Gonca Uzaldı Özkara’nın üstlendi. Sahnede; Nilgün Çelik, Ayhan Uzaldı, Tülay Tuncel, Gül Bakır, Umut Durdu, İbrahim Erman, Ferhat Çengel ve Mustafa Zor’un oynadığı ‘Çaycuma Gecesi’ isimli komedi tiyatrosu Çaycuma şivesi ile izleyenleri kahkahaya boğdu. Tiyatronun sunuculuğunu İbrahim Erman üstlenirken sahne aralarında ise halk oyunları ekibi sahne alarak keyifli anlar yaşandı. Ayrıca bağlamasıyla Bülent Güner ise söylediği şarkılarla izleyicilerden tam not aldı.

Gecenin sonunda büyük beğeni ve alkış alan tiyatronun yönetmenliğini üstlenen Gonca Özkara’ya çiçek takdim edildi. Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Gökhan İncircioğlu düzenledikleri tiyatro gösterisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Müdür İncircioğlu; “"Çaycuma Gecesi" adlı tiyatro gösterimizde muhteşem performans gösteren kursiyerlerimizi, yönetmenimiz Gonca Özkara'yı tebrik eder, bizleri yalnız bırakmayan değerli halkımıza gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Yoğun ilgi gösteren tiyatro severler, gecenin sonunda sahnede bulunanları ayakta alkışladı.

Tiyatroya; Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Gökhan İncircioğlu, AK Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, Gelecek Partisi İlçe Şenol Cin, Saadet Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Seyfettin Aydemir, Kızılay Şube Başkanı Bünyamin Bostancı, Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Baysal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özkan Yıldırım, Türk EğitimSen Şube Başkanı Tarık Arslan, Çaycumaspor Kulübü Başkanı Deniz Atmaca ile çok sayıda kalabalık topluluk katıldı.

Ayrıca tiyatroya gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla 22 Mart Salı günü saat 20.00’de yeniden sahne alacağı duyuruldu.

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