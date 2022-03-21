21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlandı

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Zonguldak’ta 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle tören düzenlendi. Valilik binası önünde düzenlenen törene Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, bölge müdür yardımcıları ve personel katıldı. Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından tören sona erdi.

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