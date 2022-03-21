Tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

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Zonguldak’ta tırın çarpması sonucunda yaralanan Mevlüt Ş. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay 17 Mart tarihinde Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre karşıdan karşıya geçmek isteyen Mevlüt Ş.’ye 78 AAZ 660 plakalı tır çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle biranda yerde kalan Mevlüt Ş. için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mevlüt Ş.’ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Hastanede tedavi altına alınan Mevlüt Ş., 4 günlük yaşama savaşını bugün kaybetti.

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