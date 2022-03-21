Alaplı’da Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu tarafından Nevruz Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bir program düzenlendi.

BEÜ Alaplı Meslek Yüksekokulu tarafından Nevruz Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bir program düzenlendi. Nevruz Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ilk program Alaplı Meslek Yüksek Okulu (MYO) Konferans Solunda düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan programda ( BEÜ)Alaplı Meslek Yüksek Okul memur sekreteri Gamze Kaya tarafından "Nevruz'un önemi" konulu konferans verildi. Nevruzun gelenekleri ve kültürü konusu anlatıldı.

Programın ikinci bölümünde okul kampusu bahçesinde fidan dikimi gerçekleştiren İlçe protokolü, Nevruz ateşini yaktılar. Daha sonra protokol üyeleri nevruz ateşi üzerinde sırayla atladılar. Ateşin üzerinden öğretim görevlileri ve öğrenciler de atladı. Programda konuklara ve öğrencilere daha sonra etli pilav ile ayran ikram edildi. Programa , Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Alaplı Emniyet Müdürü Hakan Çelik, Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oturak, Alaplı Kredi ve Yurtlar Kurumu İlçe Müdürü Erhan Yavaş, Alaplı Devlet Hastanesi Başhekimi Rabia Başer Açıkgöz ,siyasi partilerin ilçe başkanları, oda başkanları, ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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