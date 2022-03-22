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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ZBEÜ ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı

İHA

ZBEÜ ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Çaycuma MYO konferans salonunda yapılan protokolün imza töreninde Vali Mustafa Tutulmaz, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu hazır bulunurken il ve ilçe protokolü akademik idari personel katılım sağladı.
İmzalanan araştırma ve geliştirme konularına ait protokole göre; Türkiye'nin ormanlık alanlarının sürdürülebilir yönetimi ve mevcut kaynakların geliştirilmesi, tematik öncelikli alanların kesiştiği ortak noktalar, doğal olarak yetişen bitkilerden endüstriyel işleme girmeden doğrudan tüketilen baharat, sebze, meyve vb. tıbbi ve aromatik özelliğe sahip katma değeri yüksek potansiyeli olan ürünlerin bölgenin kalkınmasına katkı sağlaması için Üniversite ve Bölge Müdürlüğünün ortak çalışması amaçlanıyor.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı Protokole ilişkin konuşmasında, Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliğine çok önem verdiklerini belirterek, protokolün iki kuruma da hayırlar getirmesini temenni etti. Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin doğaya saygılı çevreci kampüslerinin örnek teşkil ettiğini belirterek, atılan imzaların iki kurumda da faydalı olacağını söyledi.
Protokol kapsamında Filyos Bölgesi'nin odun dışı orman ürünleri ve tıbbi aromatik bitkilere ait katma değeri yüksek üretim potansiyeli oluşturmak, gıda, ilaç ve benzeri sektörlere destek sağlamak amacı ile bölgenin kalkınmasına katkı sağlanacak. 35 dekar alanda 18 farklı tıbbi bitki ile 6 bin adet fidan dikilmesi planlanıyor.
Konuşmalar protokolün Zonguldak iline hayırlı olması temennisi ile sona erdi.

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