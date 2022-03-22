Poyraz bebeğin ağlaması aileyi kurtardı



Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Barut ailesini, 8 aylık Poyraz bebeğin ağlaması kurtardı. Yeğeninin ağlama sesine uyanan hala Nazmiye Barut, bayılan aile bireylerini fark edip, uyandırmasıyla hastaneye kaldırılan 7 kişi, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Olay, Çınartepe Mahallesi Akaryakıt Sokak´ta dün meydana geldi. Halası Nazmiye Barut ile birlikte uyuyan Poyraz bebek, saat 05.00 sıralarında ağlamaya başladı. Yeğeninin ağlama sesine uyanan Nazmiye Barut, evin içindeki dumanı farkederek yanlarına gelmeye çalışan babasının ve annesinin bayıldığını gördü. Nazmiye Barut, ağabeyi ve yengesini uyandırırken, durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Ahmet Barut (48), Altun Barut (46) ve bebeğin babası Satılmış Barut (22) ile annesi Seher Barut (22), Nazmiye Barut, kardeşi Samet Barut ve Poyraz bebeği çevredeki hastanelere kaldırdı. Barut ailesinden 7 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

`ASIL KAHRAMAN O´

Torununun ağlamasına uyandığını belirten Ahmet Barut, "Evin içi sis duman dolu, bir anda yere düşüp bayıldım. Torunumun ağlamasına uyandım, asıl kahraman o" dedi. Sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten anne Seher Barut, "En büyük kahraman çocuğumdur" diye konuştu.

Yeğeniyle birlikte uyuyan Nazmiye Barut ise, "Yeğenim yanımda yatıyordu, çocuk bir anda ağlamaya başladı. Babam odada yatıyordu, geldi ve bir anda titremeye başlayıp bayıldı. Annem de bir anda bayıldı. Anladık ki dumandan etkilenmişler. Hemen gittim abimle yengemi kaldırdım. Yengem de bayıldı, kardeşim de bayıldı. Abimle ben ayakta kaldığım için 112´yi aradık. Asıl kahramanımız yeğenim Poyraz" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-03-22 17:30:54



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