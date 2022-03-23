Minik öğrencilerden emekli öğretmen Hayrullah Saki’yi duygulandıran hediyeler

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde HayriyeHayrullah Saki Anaokulu’ nu yaptıran, 45 yıl eğitime kendini adayan emekli öğretmen Hayrullah Saki, minik öğrencilerin kendine yazdığı sevgi dolu notlar ve hediyelerle duygu dolu anlar yaşadı.

1824 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası dolayısıyla Çaycuma’nın eğitim çınarı olan Hayrullah Saki’yi minik öğrencileri unutmadı. HayriyeHayrullah Saki Anaokulu Okul Müdürü Ömer Küçük ve eşi Yağmur Pınar Küçük, Hayrullah Saki’ yi evinde ziyaret etti. Anaokuldaki minik öğrenciler Hayrullah dedelerine olan sevgilerini kâğıda döktüler. Emekli, duayen öğretmen Hayrullah Saki , “45 sene görev yaptım. Eğitim ve öğretime kendimi adadım. Okul yaptırdım ve halada eğitime destek vermeye devam ediyorum. Yaşlılar haftası dolayısıyla küçük torunlarımın resimleri beni çok duygulandırdı. Ben o küçük çocukların sevdalısıyım, eğitim sevdalısı bir eğitimciyim. Genç müdürümüzle dinamik eğitim diliyorum. Teşekkür ederim” dedi.

Okul Müdürü Ömer Küçük, “Hayrullah Saki ve rahmetli eşi Hayriye Saki’ nin birlikte yaptırıp Milli Eğitime ve küçük öğrencilere armağan ettiği okulun minik öğrencileri ile Hayrullah öğretmenimizin yaşlılar haftasını kutladık. Tüm yaşlılarımıza sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz” dedi.

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