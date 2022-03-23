Çaycumaspor- Çaydeğirmeni Belediyespor karşılasmasında 2-1'lik üstünlüğü ile kazandı

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig PlayOff karşılaşmasında Çaycumaspor kendi sahasında konul ettiği Çaydeğirmeni Belediyespor'u 21 yenerek sahadan galip ayrıldı. Karşılaşmada goller dakika 4, 65 ve 90+1'de geldi.



Çaycumaspor Şehir Stadında oynanan PlayOff maçında Çaycumaspor, Çaydeğirmeni Belediyespor'u konuk etti. İlk yarıda her iki takım muhteşem performans sergiledi. Çaycumaspor futbolcusu Mustafa Sağlam'ın attığı ilk golle ilk yarı Çaycumaspor'un üstünlüğü ile kapandı.



İkinci yarıda ise Çaycumaspor rakip takıma sahada nefes aldırmadı. Ancak maçın 65. dakikasında Çaydeğirmeni Belediyespor eşitliği sağlayarak durumu 10'dan 11 yaptı.



Karşılaşmanın süresi tamamlandıktan sonra 6 dakikalık uzatma dakikalarında Çaydeğirmeni Belediyespor ceza sahasında yaşanan bir pozisyonda takımdan bir futbolcu topu kendi kalesine atması sonucunda Çaycumaspor 21 öne geçti. Uzatma dakikaların sonlarına doğru Çaydeğirmeni Belediyespor'dan 41 numaralı oyuncu çift sarı ve kırmızı kart görmesinin ardından Çaydeğirmeni Belediyespor sahada 10 kişi kaldı.

Karşılaşma Çaycumaspor'un 21'lik üstünlüğü ile kapandı.

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