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İlçe Milli Eğitim Müdürü başkanlığında okul müdürleri istişare toplantısı yaptı

İHA

İlçe Milli Eğitim Müdürü başkanlığında okul müdürleri istişare toplantısı yaptı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş başkanlığında lise müdürleri ile istişare toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü İsmail Çelebi´ nin katılımlarıyla Karapınar Galip Güpgüpoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi' nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda; okulların başarı durumları ve başarının arttırılmasına yönelik eğitimöğretim faaliyetleri, okulların mevcut durumları, okul güvenliği, taşıma ve yemek işlemleri ile okulların ihtiyaçları ele alındı.

Toplantıda tüm okul müdürleri, okullarda gerçekleştirilen çalışmalarını, projelerini, okullarının güçlü ve zayıf yönlerini hazırlayıp sundukları sunumlar ile bilgi verdiler. Toplantının sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, toplantıya katılan tüm okul müdürlerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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