Zonguldak'ta 10 bin 274 öğrenciye SİBERAY eğitimi verildi

Zonguldak'ta öğrencilere yönelik SİBERAY eğitimleri sürüyor.
Siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddimanevi zararın en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla SİBERAY programı oluşturuldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ile kurulan koordineyle, 8 Şubat 2022 tarihinden sonra istekli olan öğrencilere eğitim verilmeye başlandı. Bugüne kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçe okullarda, Anasınıfı, İlkokul, Ortaokul ve Lise düzeylerinde toplam 10 bin 274 öğrenciye ulaşıldı.
Suçla mücadele eden ekiplerin, diğer yandan çocukları bilgilendirme eğitimleri sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.