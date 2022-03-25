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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyetten narkotik operasyonu

İHA

Emniyetten narkotik operasyonu

Zonguldak'ta polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü il merkezinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından H.B, A.T, Ö.B, B.Y, S.A, S.K. ve U.Ç. isimli şüpheli şahıslar Birlik Mahallesinde yakalandı. Operasyon kapsamında Narkotimler 20 gram uyuşturucu madde, çokça uyuşturucu madde kullanma aparatı ve sentetik hap ele geçirdi. H.B, A.T, Ö.B, B.Y, S.A, S.K. ve U.Ç. isimli şüphelilere Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.
Operasyonların aralıksız sürdüğü ifade edildi.

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