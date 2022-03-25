ZBEÜ'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Koordinatörlüğünce temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri üniversitemiz hastanesi akademik ve idari personelinin yoğun katılımıyla başladı.

ZBEÜ İş Sağlığı Ve Güvenliği Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sefa Kocabaş eğitimin açılış konuşmasını yaparak; koordinatörlük çalışmaları, İSG profesyonelleri, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulunup, teşekkür ederek başarı dileklerini sundu. Hafta içerisinde devam edecek eğitimler ile çalışanlarımızın iş güvenliği bilincinin artırılması ve bu kültürün yaygınlaşması beklendiği ifade edildi. Temel iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesi için eğitimlerin diğer kampüsler içinde planlandığı takvime uygun olarak gerçekleştirileceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.