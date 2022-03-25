Dünya su günü etkinliği düzenlendi

Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulunda “Dünya Su Günü” nedeniyle konferans düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan D Sİ Zonguldak Şube Müdürü Kürşat Coşkun Çolak, Dünya Su Günü 2022 Teması da olan “Yer Altı Suyunu Görünür Yapmak” konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Konferansa üniversite öğretim elemanları ve öğrencileri ile personel yoğun katılım sağladı.

Çolak konuşmasında Dünya Su Günü’nün önemi, suyun kıt bir kaynak olması, yer altı sularının doğru ve yanlış kullanımında ortaya çıkan sonuçlar, yer altı su varlığr, yer altı su kaynaklarının belirlenmesi, yer altı su barajları, kurumun yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra diğer ülkelerde yaptığı su sondaj çalışmaları, içme suyu kaynakları ve kayıpları gibi konulara değindi.

Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Muhammet Kaptan, Zonguldak Şube Müdürü Kürşat Coşkun Çolak’a teşekkür belgesi takdim etmesi ile konferans sona erdi.

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