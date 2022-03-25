Zonguldak’ta 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Zonguldak’ta DEAŞ’ın faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen operasyonda 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen operasyonel çalışmalar doğrultusunda, il merkezi ve Kdz. Ereğli ilçesinde ikamet ettikleri tespit edilen 2 şüpheli şahıs ile ilgili olarak, eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Irak uyruklu U.H.A.M ve S.H.J.L. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar işlemleri tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.