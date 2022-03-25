Zonguldak'ta DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

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Ali Sencer ARSLAN/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, polisin operasyonu ile yakalanan DEAŞ üyesi Irak uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ereğli ilçesinde DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Irak uyruklu U.H.A.M. ve S.H.J.L., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Ali Sencer ARSLAN

2022-03-25 21:01:57



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