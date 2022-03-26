TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 1 - Amed Sportif Faaliyetler: 3

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. Müsabakada Zonguldak Kömürspor, rakibine 31 mağlup oldu.
Stad: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Mehmet Ali Özer xx, Sedat Etik xx, Kadir Akıllı xx
Zonguldak Kömürspor: Yüksel xx, Selim x (Eyüp dk. 61 x), Hakan xx, Ali x (Muhammed Ali dk 55 x), Emre x (Oğuzhan dk. 67 x), Sefa x (Hüseyin dk. 67 x), Rıdvan x (Tezcan dk. 55 x), Ercüment xx, Aykut x, Embiya x, Fatih xx
Amed Sportif: Bekir xx, Hüseyin xx, Anıl xx, Cenk x, Oğuz x (Metin dk. 82), Kerem xx, Muhlis xx, Kutay xx, Mansur x (Fatih dk. 71 x), Bünyamin x (İsmail dk. 82 x), Okan x (Mustafa dk. 79 x)
Goller: Selim (dk. 43 k.k.), Okan (dk. 51), Muhlis (dk. 62) (Amed Sportif Faaliyetler), Muhammed Ali (dk. 80) (Zonguldak Kömürspor)
Kırmızı kart: Aykut Emre (dk. 83) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Hakan Çevik, Embiya (Zonguldak Kömürspor), Hüseyin, Cenk (Amed Sportif Faaliyetler)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.