MHP’den Esnaf Kefalet Başkanı'na yapılan saldırıya kınama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) 32. Bölge Birliği Başkanı ve Kdz. Ereğli Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman’a yapılan saldırıyı kınadı.

MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtük, TESKOMB 32. Bölge Birliği Başkanı ve Kdz. Ereğli Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman’a yapılan saldırıdan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi. Batı Karadeniz Bölgesi Esnaf Sanatkarlar Kredi Kooperatiflerinin ve Kdz. Ereğli esnafının başkanına makamında yapılan saldırının bir önce aydınlatılmasını söyleyen Demirtürk “Mehmet Azman Başkanımıza makamında uğradığı silahlı saldırı ve geçirdiği ameliyat nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Böyle bir saldırıyı asla tasvip etmediğimiz gibi yapılan menfur saldırıyı da şiddetle kınıyoruz. Esnaf Kefalet Başkanımız Mehmet Azman’ın bir an önce sağlığına kavuşup görevine dönmesini diliyoruz” dedi.

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