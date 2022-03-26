Annesiyle tartışıp, kendisini bıçakladı 

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, annesiyle tartışan O.İ. (34), kendini karnından bıçakladı. Yaralanan O.İ., hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğle saatlerinde Bağlık Mahallesi Hacı Eşref Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 3 gündür eve gitmeyen O.İ, eve geldiğinde annesi ile tartışmaya başladı. Sinir krizi geçiren O.İ., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile kendini karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan O.İ. tedaviye alınırken, soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2022-03-26 19:39:39
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