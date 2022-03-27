Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın ağır yaralandı (2)

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YAŞAMINI YİTİRDİ

Zonguldak'ta binanın 5'inci katında cam sildiği sırada dengesini kaybedip, beton zemine düşen Aysel Negüzel (54) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-03-27 17:10:18



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