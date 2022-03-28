Olaylı maç sonrası kamu malına zarar verenler hakkında işlem başlatıldı

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Zonguldak deplasmanlı Süper Amatör Lig playoff'da dün karşılaşan Çaycumaspor ile Kozlu Belediyespor maçı sonrası yaşanan olaylar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Kamu malına zarar veren üç kişi hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Çaycuma Şehir Stadı'nda oynanan Çaycumaspor ile Kozlu Belediyespor karşılaşması 11’lik skorla biterken, hakemin 90 dakikalık müsabakayı bitirmesinin ardından polisle futbolcular arasında olay çıktı. Olay görüntülerin ardından yapılan soruşturmada üç kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan üç kişinin ifadeleri alındı. Başlatılan soruşturma sürüyor.

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