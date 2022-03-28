Batı Karadenizin en büyük fuarı başarıyla tamamlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin paydaşı olduğu ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Yetenek Her Yerde temasıyla bu yıl Mart ayı boyunca 11 bölgede düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarlarının sonuncusu Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF), 17 üniversite ve meslek odalarının iş birliğiyle, 25 ve 26 Mart 2022 tarihlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde yoğun katılım ve bir çok sosyal etkinlikle gerçekleştirildi.

BATIKAF; uluslararası, ulusal ve yerel alanda Türkiye lideri 314 işverenin katıldığı, 150’ye yakın etkinliğin gerçekleştirildiği ve 35 bini aşkın öğrenci ve mezunun kayıtlandığı Batı Karadeniz’in en büyük kariyer organizasyonu oldu. İki gün boyunca çeşitli ve renkli kariyer programları, atölye çalışmaları, mülakat simülasyonları ve sanat faaliyetlerine katılma fırsatı yakalayan gençler, ArGe ve İnovasyon, Nanoteknoloji, Uzay Çalışmaları, Yazılım ve Siber Güvenlik, Bilişim, Yapay Zeka, Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama, Gazetecilik, Finans ve Finans Teknolojisi, İhtisas Üniversiteleri, Yükseköğretim ve Kalite, Hukuk, Sağlık, Turizm, Psikoloji, Spor, İlahiyat, Gastronomi, Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk alanlarında düzenlenen 150’ye yakın etkinlikten dilediklerini takip ettiler. Stant alanlarında, iş dünyasının önde gelen kurum ve firma yönetici ve temsilcileriyle, iş ve staj görüşmeleri yaptılar.

BATIKAF açılış törenine ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve çok sayıda öğrenci katıldı. Rektörümüz fuara ilişkin yaptığı açıklama; "17 üniversitenin öğrencilerinin, sektörün lider firmaları ile bir araya geldiği BATIKAF’ın paydaşı olduğumuz için çok mutluyuz. Öğrencilerimizin çalışacakları alanda güzel fırsatlar yakalamaları adına bu tür geniş katılımlı etkinlikler oldukça verimli olacaktır. 2 gün boyunca yaklaşık 150 etkinlik ve 300’ün üzerinde işveren ile gençlerimiz bir araya gelme fırsatı yakaladı. BATIKAF’ın organizasyonu için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı başta olmak üzere emeği geçen tüm üniversite ve kurumları tebrik ve teşekkür ediyorum” dedi.

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