Şehit Astsubay Salim Uçar İlkokulu öğrencilerinden kampüse ziyaret

Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde bulunan Şehit Astsubay Salim Uçar İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Müdür Yardımcıları ve sınıf öğretmenleri eşliğinde Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret ettiler.

Etkinlik, Çaycuma Meslek Yüksekokulu ve Şehit Astsubay Salim Uçar İlkokulu işbirliği ile yüksekokul öğrencilerinin Gönüllülük Projesi çerçevesinde ve MYO Müdür Yrd. Öğr. Gör. Dr. Umut Üzmez koordinasyonunda gerçekleştirildi. Etkinlikte ilk olarak Öğr. Gör. Çisem Mangaltepe tarafından kabin simülasyon (mockup) sınıfında; uçak içerisindeki alınacak güvenlik önlemleri ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. İkram ve servis teknikleri anlatıldı ve öğrencilere ikram uygulaması yaptırıldı. Kabin içerisinde bulunan interphone sistemi kullandırılarak, öğrencilere anons yaptırıldı. Ardından Öğr. Gör. Saadet Sevil Yücel tarafından mikrobiyoloji ve gıda analizi laboratuvarları, Öğr. Gör. Dr. Umut Üzmez tarafından çağrı merkezi laboratuvarı gezdirildi ve tanıtıldı. Ardından küçük misafirlere resim elişi çalışmaları yaptırıldı ve yapılan çalışmalar eğitim binasında sergilendi.

Öğrencilere ahşap oyuncak atölyesi ve müzesinin gezdirilmesi, açık spor alanlarında futbol basketbol, voleybol ve tenis oyunu ile etkinlik sona erdi. Gönüllülük Projesinin ikinci etabında, Çaycuma MYO'dan proje grubu öğrencileri Şehit Astsubay Salim Uçar İlkokulu'nu ziyaret ederek, orada çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

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