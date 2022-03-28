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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fidanlar minik eller tarafından toprakla buluşturuldu

İHA

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı Çaycuma Meslek Yüksek Okulu(MYO) öğrencileri ve TEMA Vakfı tarafından HayriyeHayrullah Saki Anaokulunda fidan dikimi gerçekleşti.

Fidanlar minik eller tarafından toprakla buluşturuldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı Çaycuma Meslek Yüksek Okulu(MYO) öğrencileri ve TEMA Vakfı tarafından HayriyeHayrullah Saki Anaokulunda fidan dikimi gerçekleşti.
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde en aktif ve başarılı olan HayriyeHayrullah Saki Anaokulu kapılarını TEMA Vakfı ve Çaycuma MYO öğrencilerine açtı. Yeni fidanlarla yeni umutlar yetiştirebilmek adına üniversite öğrencileri ile minik anasınıfı öğrencileri bir araya gelerek fidan dikimi yapıldı. Minik eller tarafından toprakla buluşturulan fidanlar ilk can suyunu da verdiler.
HayriyeHayrullah Saki Anaokulu Müdürü Ömer Küçük, “ Çocuklarımızın geleceği için, nefes almaları için fidanlarımızı dikiyoruz. İnşallah ilerleyen yıllarda çocuklarımız gibi büyüyüp filizlenirler. Doğaya daha faydalı oluruz inşallah” dedi.
Tema Vakfı Çaycuma Temsilcisi Seçkin Ünsal, “ Çocuklar ne kadar çok doğaya destek veriyorsalar yarın sağlıklı bir çevrede onlar büyüyecek. Desteklerinden ötürü Milli Eğitim Müdürlüğüne, üniversite öğrencilerimize ve İdil hanım’a da teşekkür ediyorum.
Üniversite öğrencileri sosyal sorumluluk projesi için şunları söyledi, “ Tema Vakfı olarak birkaç okula ağaç dikmeyi hedefledik. Bize bu konuda destek veren HayriyeHayrullah Saki Anaokuluna, Seçkin hanıma ve İdil hocamıza çok teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Ömer Küçük’e Tema Vakfı temsilcisi Seçkin Ünsal tarafından rozet verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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