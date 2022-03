10. Geleneksel kan bağışı kampanyası başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde ‘Kampüsün Kanında Hayat Var’ sloganıyla kan bağışına yönelik toplum bilinci oluşturmak için her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kan Bağışı Kampanyası’nın 10.’su bu yıl ‘Kandostum’ ismiyle başladı.

Kampanya, Türk Kızılayı Genel Başkanlığı, Zonguldak Türk Kızılay Şubesi işbirliği ve Kızılay Gençlik Topluluğu’nun ve üniversite çalışanları ile öğrencilerinin gönüllü katılımı ile düzenlendi.

2930 Mart tarihleri arasında Farabi Kapalı Spor Salonunda devam edecek olan kampanyanın açılışına, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Üniversite Genel Sekreteri Hayri Bulazar, Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Murat Kanlı ve Kızılay Zonguldak Şube Yönetim Kurulu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kan bağış kampanyasının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kızılay Zonguldak Şube Müdürü Murat Kanlı; “Bizim için önemli olan kan kampanyası da dahil tüm yapmış olduğumuz iyi şeylerde gelenek oluşturmak, tekrarlayabilmek ve sürekliliğini sağlayabilmek. Bu anlamda inanıyorum ki, bu kan bağışı kampanyası yıllarca devam edecek” dedi. Kanlı, amaçlarının böyle projelerin Türkiye ve toplum için örnek teşkil etmesini sağlamak olduğunu belirterek kan bağışı kampanyası sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kan bağış kampanyasına katılanlara teşekkür eden Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin 2012 yılından beri sürekli kan bağışında bulunarak bu konuda diğer kurumlara öncülük ettiğini söyledi. Çufalı, toplumsal farkındalık oluşturma adına üniversitede sosyal sorumluluk projelerine her zaman öncelik verildiğini belirterek insan yaşamı için en temel kaynaklardan biri olan kan bağışı hususunda üniversitenin gösterdiği duyarlılık sayesinde vatandaşların da gönüllü bağış yapma konusunda teşvik edildiğin ifade etti. Rektör Prof. Dr. Çufalı, Türk Kızılayı’nın üniversiteye “Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Madalyası ve Beratı” takdim ettiğini de hatırlatarak, bütün kan bağışçısı akademikidari personel ve öğrencilere teşekkür etti.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Alan ise, şehir ile diyalog kurabilen bir üniversiteye sahip olmanın şansını yaşadıklarını belirterek üniversite kökenli Genç Kızılaycıların şehrin her etkinliğinde aktif rol aldığını söyledi. Türk Kızılayı’nın düzenli kan bağışçısı desteğini artırmaya yönelik yürüttüğü çalışmalarına en büyük kurumsal desteklerden birini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin verdiğine dikkat çeken Alan, yapılan düzenli ve sürekli bağışlar sayesinde Türkiye’nin kan ihtiyacını karşılamada titiz bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Alan, Kızılay ve üniversitenin birlikte yürüttüğü kampanyanın kan teminine önemli katkı sunduğunu ifade ederek, kan bağışı kampanyasında katkı sunan herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Belediye Başkanı Alan ve Rektörümüz Çufalı, Kızılay sergisini ve standları gezerek kan bağışçılarıyla sohbet etti.

