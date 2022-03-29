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Zonguldak'ta vaka sayılarında düşüş sürüyor Bir ay önce vaka sayıları binlerde olan kentte vaka sayıları 243'lere düştü

İHA

Zonguldak'ta vaka sayılarında düşüş sürüyor Bir ay önce vaka sayıları binlerde olan kentte vaka sayıları 243'lere düştü

Zonguldak’ta 511 Şubat tarihleri arasında 100 binde bin 50 olan vaka sayısı, 1218 Mart haftasında 243,69 seviyesine geriledi.
Zonguldak’ta vaka sayılarındaki düşüş sürüyor. 511 Şubat tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayılarında 100 bin kişide bin 50 olan vaka sayısı bir ayda 243,69 seviyesine geriledi. Tedbiri elden bırakmayan vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kullarına önem veriyor.
Gelinen süreçte yaşanan tablodan mutlu olduklarını ifade eden Osman Zaimoğlu, “Bu tabloyu görünce mutlu oluyoruz. Çekilen çileler, verilen emekler karşılığını buluyor. Gerek sağlık personelimizin gerekse kolluk kuvvetlerimizin çalışmaları gün gün bu tabloya ulaşmamızı sağladı. Biz vatandaşlar olarak da üzerimize düşeni yapıyoruz. Mutlu günler de yaklaşıyor, sevinçle karşılıyoruz. Burada omicron varyantı anlamında zayıflaması bu virüsün bizi daha da umutlandırıyor. İnşallah 300'ler değil sıfırlara ulaşırız. Yaz ayı maske takılmasa da avantaj, kışın kapalı alanlarda olduğumuzdan dolayı teneffüs anlamında temas anlamında daha tehlikeli bir durumda oluyorduk. Yazın havalar ısınınca herkes açık alanlara, denizlere dağılacağından maske ikinci planda kaldığı için sosyal mesafe daha uzayacak. Ben şunu biliyorum ki kendi adıma konuşuyorum, vaka sayıları sıfıra düşse dahi 56 ay daha tedbir ve korku olarak yaşayacağız. Sosyal mesafe temizlik ve hijyen kurallarına daha da dikkat edeceğiz. Bu süreçte psikolojik olarak da sıkıntılar yaşadık. Yakınlarını kaybetme korkusu, hastaneye yatma korkusu gibi nedenler. Ondan dolayı bu süreçte sıfırlansa dahi 6 ay daha bu süreci yaşayacağız. Ama umutlu görüyorum. Bilim adamları ne der bilmiyorum, ama benim görüşüm böyle” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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